Lo smog paralizza Roma. E ripartono le domeniche ecologiche

Il sindaco di Roma Virginia Raggi insiste con lo stop ai diesel ma l'inquinamento resta ancora alto. Il blocco del traffico nella capitale non sembra funzionare ma fino a domani, giovedì 16 gennaio, per il terzo giorno consecutivo lo stop alle auto resta in vigore. Ma non è finita qui: per contenere le emissioni inquinanti, conseguente beneficio della tutela della salute e dell’ambiente, e la diffusione di modelli culturali alternativi che favoriscano un rapporto con il territorio più sostenibile tornano anche le domeniche ecologiche, a partire dal 19 gennaio 2020, stabilite dalla Memoria di Giunta n. 55 del 3 dicembre 2019.

La programmazione del calendario di date per l’attuazione del blocco totale domenicale della circolazione veicolare all’interno della ZTL «Fascia Verde» è il seguente: - domenica 19 gennaio 2020; - domenica 9 febbraio 2020; - domenica 23 febbraio 2020; - domenica 29 marzo 2020. Le date potranno essere suscettibili di modifiche, qualora si dovessero verificare eventi, ad oggi non previsti e non prevedibili, che, da valutazioni effettuate dagli organi di governo competenti, dovessero essere ritenuti non compatibili e di interesse pubblico prevalente.

Intanto gli esperti bocciano l'ordinanza della sindaca di Roma in vigore fino a domani nella fascia verde dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30. I livelli di smog nonostante il blocco delle auto restano alti: per la Coldiretti "l'inquinamento è colpa di un inverno senza piogge e di un dicembre troppo caldo".