Sposarsi sulla spiaggia a Ostia costa 400 euro. Musei, biglietti più cari

È stata approvata il 31 dicembre la delibera per le nuove tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale di Roma Capitale. Tra le novità l’«obolo» per la celebrazione di matrimoni con rito civile sulla spiaggia di Ostia, diversificate in base ai giorni e della residenza, ovvero dai 350 ai 400 euro per i residenti a Roma, da 500 a 600 euro per i residenti in provincia e da 700 a 800 euro per i non residenti. Ancora, viene introdotta una nuova tariffa di 60 euro per le spese di istruttoria del Noleggio con conducente Ncc.

A fare però la parte del leone è tutto ciò che ha a che fare con i musei, le mostre, gli spazi a noleggio per riprese, eventi e aperture straordinarie. Aumenta per i residenti il biglietto per Mercato e Fori di Traiano sia la formula intero (10,50 euro) sia nella formula ridotta (8,50), mentre per riprese con finalità divulgativo-scientifiche, con finalità di spettacolo e/o intrattenimento e riprese con finalità pubblicitarie, si aggiungono alla lista anche le Mura Gianicolensi. In particolare da adesso in poi si dovranno sborsare dai 416,87 ai 2 mila euro a seconda del tipo di ripresa e della sua finalità. Stessa cosa per l’ossario garibaldino che entra di diritto nel novero dei monumenti «tariffati». Mentre per un evento all’Esedra del Marco Aurelio ai Musei capitolini la tariffa è stata fissata in 12.500 euro.