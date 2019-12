I racconti dei testimoni sono discordanti. Le perizie che verranno stilate dagli esperti rappresenteranno le diverse parti in causa. Ma un video, un'immagine chiara, potrebbe chiarire i numerosi punti oscuri della dinamica dell'incidente in cui sabato scorso sono morte Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann, travolte dall'auto guidata dal ventenne Pietro Genovese. Per questo motivo ieri gli agenti della Polizia municipale hanno acquisito numerose immagini catturate dalle telecamere di sicurezza della zona.

In particolar modo sono stati prelevati i filmati dagli impianti di sorveglianza di alcuni esercizi commerciali. Ovviamente si tratta esclusivamente delle immagini relative allo scorso 23 dicembre, quando «intorno alle 00,25 - riassumono gli atti l'autovettura Renault Kaleos condotta da Pietro Genovese», con a bordo due amici, «investiva due pedoni, Camilla Romagnoli e Gaia Von Frey mann, che attraversavano la carreggiata (a Corso Francia, a due passi da Ponte Milvio), oltrepassando il guardrail, da destra verso sinistra per senso di marcia dell'auto investitrice, presumibilmente senza fare uso dell'attraversamento perdonale»...

