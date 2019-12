Anziana tampona un'auto della polizia. Guardava i fiori per Gaia e Camilla

Un incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, si è verificato questa mattina su Corso Francia. Proprio nel punto in cui, una settimana fa, le sedicenni Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann sono state investite e uccise dall'auto guidata da Pietro Genovese, ventenne figlio del regista Paolo.

Una donna di 82 anni alla guida della sua auto ha tamponato un'autovettura della polizia che è finita contro il guardrail centrale. Secondo quanto si apprende, la donna si sarebbe distratta per guardare i fiori lasciati in questi giorni sul punto dello schianto per le due adolescenti. Nessuno è rimasto ferito.