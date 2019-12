Tragica fine di due ragazzine: Gaia e Camilla uccise a 16 anni

Una targa accartocciata sull’asfalto, due corpi distesi a pochi metri l’uno dall’altro e tutto intorno un capannello di giovani e adulti con i volti attoniti. Nel cuore della movida di Roma Nord, a pochi passi da Ponte Milvio, dove via Flaminia Vecchia incontra Corso Francia, Gaia e Camilla sono morte a soli 16 anni, travolte da un’auto guidata da Pietro, il figlio ventenne del regista Paolo Genovese, successivamente risultato positivo ai test per alcol e droga.

Ieri, nel marciapiede di quello stradone che ogni notte sembra trasformarsi in una pista dove gli automobilisti sfrecciano, inseguendo la luce vere dei semafori, è stato posato un mazzo di fiori bianco: ricorda l’ennesima tragedia stradale, la seconda in un fine settimana dove anche un automobilista di 79 anni è morto dopo un impatto con una moto, in via Marco Polo, dalle parti di via Ostiense. Il weekend di sangue è iniziato intorno all’una di sabato notte, Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann hanno attraversato la strada. Avrebbero cercato di raggiungere il guardrail mano nella mano, come fanno due amiche, due adolescenti che hanno vissuto per anni nella stessa zona, Collina Fleming, e hanno frequentato la stessa scuola, il Liceo classico De Sanctis. «Probabilmente volevano...

