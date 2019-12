Pietro Genovese, figlio del regista Paolo, è risultato positivo al test per alcol e droga. Sono positivi gli esami alcolemico-tossicologici eseguiti in ospedale sul ventenne Pietro Genovese che era alla guida del veicolo investitore delle due ragazze morte a Roma. È quanto comunicano fonti della polizia locale che indaga sul fatto.

Il ragazzo ha travolto e investito due ragazze di 16 anni a Corso Francia, vicino Ponte Milvio. Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli stavano attraversando la strada mano nella mano. Secondo le prime testimonianze stavano passando col semaforo verde per le macchine e per giunta scavalcando un guardrail. I test tossicologici, però, testimoniano che il ragazzo non era in condizioni ottimali per la guida.