A soli due giorni dalle proteste e contestazioni i residenti di via Sante Bargellini, 23, sulla Tiburtina sono nuovamente scesi in piazza a manifestare tutta la loro rabbia e frustrazione. Da più di un mese – dal 15 novembre scorso - infatti 180 famiglie sono ancora la freddo per la mancata accensione dei termosifoni.

“Siamo di nuovo qui a protestare contro la mancata accensione e manutenzione dei termosifoni di via Sante Bargellini, 23 dove ci sono le case popolari e dove da più di un mese i residenti vengono presi costantemente in giro con false promesse e rassicurazioni”, commenta Fabrizio Montanini presidente del Comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio, ancora una volta vicino ai residenti del quartiere che non riescono ad ottenere una cosa che di fatto gli è dovuta.

“Oggi i residenti hanno deciso di bloccare nuovamente la strada e accendere dei falò di protesta. Ormai sembra essere diventato l’unico modo per farsi ascoltare dalle istituzioni che sono sordi a qualsiasi richieste. Invitiamo – ancora una volta- l’amministrazione comunale a mandare urgentemente una squadra di tecnici. Tutto questo a pochi giorni dal Natale è vergognoso quando ci sono famiglie con bimbi, anziani e disabili al fredo”, aggiunge Montanini.

E come è possibile vedere nel video pubblicato in diretta su Facebook dal presidente del comitato i cittadini sono davvero esasperati tanto che si sente gridare : “Accendete i riscaldamenti!”. Una quarantina di persone erano già scese in strada due giorni fa nel IV Municipio e persino la presenza sul posto dell’assessore municipale all’Urbanistica, Patrimonio e Mobilità Andrea Mariotti non aveva sedato gli animi dei manifestanti, anzi le contestazioni si erano fatte più aspre tanto che le forze dell’ordine hanno dovute monitorare da vicino la protesta, facendo poi allontanare i presenti.

Nonostante la competenza sia dell'Inps, il IV Municipio, nelle persone della presidente Della Casa e del suo vice Rosati, interviene in supporto delle famiglie esasperate. "Della Casa ha detto a tutti i presenti che lunedì arriverà una squadra di tecnici a sostituire la caldaia. Ci auguriamo che non siano le solite promesse disattese dei politici", commenta il comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio.