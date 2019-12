Militare trovata morta alla stazione metro Flaminio. Ipotesi suicidio

Una donna militare è stata trovata senza vita nei bagni della stazione Flaminio della metro A, a Roma. Sarebbe morta per un colpo d'arma da fuoco proveniente dalla sua pistola di ordinanza. Per questo l'ipotesi più probabile, secondo le prime evidenze, è il suicidio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano sul caso. Dalle prime risultanze, trapela dalle indagini, alla base del gesto ci sarebbero motivi sentimentali.

La militare si chiamava Caterina Glorioso ed era di Vitulazio, centro in provincia di Caserta. Aveva 30 ed era in servizio nel II Reggimento del Genio di Piacenza. Era nell'Esercito italiano da 5 anni e in servizio in Strade Sicure dall'estate scorsa.

Il ritrovamento è avvenuto alle 8.50 del mattino. La stazione Flaminio della Metro A di Roma è stata chiusa per permettere i rilievi. Atac consiglia di utilizzare le stazioni Spagna o Lepanto.