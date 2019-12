Gesù eccitato con un bambino. Bufera sul Macro Roma per un manifesto blasfemo

Gesù con una evidente erezione davanti a un bambino inginocchiato, e la scritta "Ecce homo", con sotto in piccolo: "Erectus". È il manifesto choc comparso al museo Macro Roma nell'ambito di una serie di poster affissa all'esterno del polo. Una messaggio che molti hanno giudicato blasfemo e offensivo.

"Il manifesto affisso all'esterno del Macro di Roma, Museo di arte contemporanea della Capitale, è di una vergogna inaudita", è la denuncia di Fratelli d'Italia che arriva con un nota congiunta di Fabrizio Ghera, capogruppo del partito alla Regione Lazio, e Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio. "Stamane, recandoci sul posto abbiamo notato un'immagine volgare che ritrae un bambino in ginocchio davanti a Gesù Cristo, quest'ultimo in evidente stato di eccitazione e con la mano in testa al bimbo. È inaccettabile che roba del genere venga esposta al pubblico, in un museo importante della città - peraltro con fondi pubblici - e frequentato anche da famiglie. Come Fratelli d'Italia chiediamo alla sindaca Raggi di far rimuovere urgentemente la locandina blasfema, indegna e offensiva non solo dei cristiani ma anche di Roma".

La polemica sta già infiammando i social a pochi giorni dal Natale in uno dei musei più apprezzati dai turisti in visita nella Capitale.