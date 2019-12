Incidente sul Gra. Tre feriti soccorsi dall'eliambulanza

Tre feriti sul Grande Raccordo Anulare. L'incidente è avvenuto all’altezza di Casal Monastero. Tre auto si sono scontrate poco prima dell’uscita 13 "Tiburtina" paralizzando il traffico in corsia interna. Sul posto i vigili del fuoco, le ambulanze e due elicotteri. Due feriti sono gravi. Entrambi sono stati trasportati in eliambulanza, uno al Policlinico Umberto I, l’altro al Gemelli. la circolazione è rimasta paralizzata per ore in entrambi i sensi di marcia. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli uomini di polizia stradale e Anas.

Per approfondire leggi anche: CICLISTA UCCISO DA UN TIR SULLA TIBURTINA