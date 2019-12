Incidente ad Anguillara Sabazia, finiscono contro l'albero: muore ventenne, grave l'amica

Incidente mortale ad Anguillara Sabazia dove un'auto è finita contro un albero. Il comando di Roma è intervenuto questa notte alle 2.30 con una squadra vigili del fuoco per un tragico incidente automobilistico sulla via Braccianese Claudia al km 16,300. A bordo della macchina completamente distrutta nell'impatto due ragazze: una ventenne è morta nello schianto frontale contro l'albero mentre l'amica è stata trasportata con l'elisoccorso nell'ospedale più vicino in condizioni gravissime. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente ma l'auto avrebbe perso il controllo finendo la sua corsa contro l'albero.