L’Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici Locali di Roma Capitale (ACoS) conferma il fallimento della Giunta Raggi sulla questione rifiuti. Martedì era stata l’Ispra - Istituto per la Protezione e Ricerca Ambientale, dipendente dal Ministero dell’Ambiente - ad attestare il calo della differenziata in città per la prima volta dal 2010. Ieri l’ACoS che, per altro va ancora più a fondo nell’analisi, spiega: «La scarsa continuità che ha caratterizzato di recente i vertici aziendali ha impedito finora l’adozione e l’attuazione di piani industriali di respiro sufficiente a risolvere le crescenti difficoltà originate soprattutto dalla carenza infrastrutturale ingessata in un quadro strategico di lungo periodo più ideologico che tecnico». Ovvero, cambiare in continuazione il management dell’Ama non solo impedisce di adottare un piano industriale - l’ultimo, di fatto, è quello firmato da Franco Panzironi, all’epoca di Alemanno - ma la «carenza infrastrutturale» è dovuta a un «quadro ideologico più che tecnico». Da un punto di vista economico, «il riscontro sugli obiettivi strategici del Piano economico (di Ama, ndr) è praticamente...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI