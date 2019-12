Mezzo dell'Ama travolge e uccide anziano sulle strisce pedonali

Un anziano è stato travolto da un mezzo dell'Ama e ucciso questa mattina sulle strisce pedonali. La tragedia è avvenuta in via Casilina, all'altezza di Borgata Finocchio. Il pedone è stato investito da un mezzo Ama in via Casilina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che stanno effettuando tutti gli accertamenti. In un primo momento, l’uomo era stato soccorso in condizioni gravissima ma la corsa in ospedale è stata del tutto inutile ed è deceduto. La vittima aveva 84 anni.

Ora bisognerà individuare l'esatta dinamica dell'incidente per stabilire tutte le responsabilità del caso. Sul posto tuttora in corso le rilevazioni delle forze dell'ordine. E il conducente del mezzo Ama è ora indagato dalla Procura di Roma. Il reato per cui si procede è omicidio stradale.