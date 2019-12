E' in corso il corteo dei lavoratori ex Ilva nel centro storico di Roma. Gli operai sono partiti da piazza Santi Apostoli per manifestare contro gli esuberi e i tagli al personale minacciati da ArcelorMittal. Gli operai sono partiti ieri sera da Taranto e sono arrivati a Roma nella notte. Oggi intanto andrà in scena anche una giornata di sciopero negli stabilimenti dell'acciaio.

Ancora tutta da trovare una soluzione alla vertenza che terrà banco anche nelle prossime settimane. Da una parte c'è l'azienda, dall'altra i lavoratori e il governo che ha promesso di voler intervenire in prima persona nella delicata vertenza.