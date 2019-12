Natale in casa Raggi. Così la sindaca addobba "Spelacchietto"

In attesa di accendere come da tradizione, oggi 8 dicembre, l'albero di Natale di piazza Venezia, ormai ribattezzato Spelacchio, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha addobbato il suo "Spelacchietto". Il marito della sindaca, Andrea Severini, ha pubblicato su Facebook una foto dei preparativi in cui la Raggi, vestita in tuta, è al lavoro su luci e presepe insieme ai figli.

"Il nostro spelacchietto è quasi pronto, fateci vedere il vostro. Alle 18.30/19 ci vediamo a Piazza Venezia per quello più famoso", scrive il compagno di Virginia Raggi.