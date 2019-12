La Raggi accende Spelacchio: folla a piazza Venezia, centro in tilt

Una folla di romani e turisti ha assistito all'accensione in piazza Venezia del nuovo Spelacchio, come ormai viene chiamato l'albero di Natale di Roma dopo l'abete infelice di due anni fa. "Auguri di un sereno Natale. Finalmente, come ogni 8 dicembre, siamo qui per accendere Spelacchio l’albero più famoso e simpatico del mondo. Spelacchio ci accompagna anche quest’anno e per la prima volta i bambini potranno portare una letterina in un ufficio postale molto particolare" (ovvero una casetta posizionata ai piedi dell’abete), ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, dal palco di piazza Venezia da cui ha accesso il grande albero di Natale di Roma illuminato da oltre 80mila luci a led.

Poco prima dell’intervento della sindaca dalla piazza si era levato qualche fischio per il protrarsi dell’esibizione della scuola del Coro del Teatro dell’Opera e per l’impazienza di vedere illuminato l’albero. Pochi fischi sostituiti da un boato di applausi una volta presa la parola dalla sindaca. Traffico in tilt e molte strade bloccate in centro, anche per le concomitanti celebrazioni dell'Immacolata.