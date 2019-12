Al San Camillo di Roma lavori in corsia coi malati dentro

Lavori in "corsia" al San Camillo, con la ristrutturazione avviata al Padiglione Maroncelli «senza, però, aver prima coinvolto il personale sanitario e senza aver spostato i pazienti in altri reparti», denuncia la consigliera regionale Laura Corrotti (Lega) in un’interrogazione al presidente della Regione, Nicola Zingaretti, dopo un sopralluogo effettuato all’interno del nosocomio.

Per approfondire leggi anche: I pronto soccorso sono bivacchi. E al San Camillo arrivano i Nas



«La situazione che ci siamo trovanti davanti è quella di un vero e proprio cantiere a cielo aperto, senza un cronoprogramma preciso, che sta portando numerosi disagi dovuti alle conseguenti polveri residuali e rumori di trapano, per non parlare della confusione che si sta creando tra operai, pazienti e operatori sanitari all’interno della struttura. Nonostante i lavori siano finalizzati a migliorare il flusso al pronto soccorso e sopperire alla mancanza di posti letto, non possiamo accettare - conclude Corrotti - il proseguimento senza prima mettere in una situazione di comfort e sicurezza sia i pazienti che gli operatori, così come dovrebbe avvenire in questi casi in ogni Ospedale». Nei...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI