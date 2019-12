Ostia, bambino di 11 anni si sente male a scuola e muore durante l'elitrasporto

Tragedia a Ostia: un bambino di 11 anni è morto alle 12.50 di oggi. Dopo che si era sentito male a scuola era stato trasportato dall'eliambulanza all'ospedale Grassi di Ostia Sulla morte del minore indagano i poliziotti del commissariato di Ostia.

Il bambino, secondo quanto si apprende, avrebbe accusato un malore mentre si trovava in palestra. Immediati sarebbero stati i soccorsi dei sanitari del 118 chiamati dalla scuola. Nel tragitto con l'eliambulanza tra la scuola e l'ospedale Grassi il minore avrebbe perso i sensi, morendo poco dopo l'arrivo in ospedale. La scuola, secondo quanto si apprende, era dotata dei defibrillatori. I poliziotti del commissariato di Ostia, per fugare ogni dubbio, stanno cercando di ricostruire se i macchinari erano disponibili e pronti all'uso.