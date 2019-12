Morto dopo il malore a scuola, la chiamata choc: "C'è un alunno accasciato in palestra"

Si è accasciato durante l'ora di ginnastica nella scuola in via Mar dei Caraibi il bambino di 11 anni morto oggi a Ostia. Alle ore 12.31 la drammatica richiesta di soccorsi al 112. A telefonare è una donna, una bidella, che chiede urgentemente un'ambulanza. Dice che c'è un bambino che sta male in palestra, che si è accasciato mentre faceva ginnastica, e che è un bambino con problemi noti. In tempi fulminei, 50 secondi è attivato il 118. Dal Grassi partono un'ambulanza e un'auto medica, e c'è il medico a bordo. La scuola via Mar dei Caraibi al civico 32 è vicina all'ospedale. E intanto sul bambino il personale scolastico pratica il massaggio cardiaco.

Lo studente di prima media viene preso in carico in ambulanza mentre proseguono i tentativi di tenerlo in vita. Nel frattempo viene attivato l'eliambulanza del 118 per il trasferimento al Bambino Gesù imposto dalla gravità del caso ma è la stessa sala operativa del 118 che poi annulla l'intervento perché il bambino purtroppo è morto.