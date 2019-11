Incidente mortale a Colli Albani, autocarro travolge una donna in via Menghini

Tragico incidente questa mattina a Colli Albani. Un autocarro guidato da un italiano di 43 anni ha investito e ucciso una donna di 42 anni in via Mario Menghini, traversa di via Appia Nuova. L'uomo è stato condotto al Policlinico Umberto I per i test sull'assunzione di alcol e droga. La donna, secondo quanto si apprende, sarebbe morta sul colpo.

L'incidente è avvenuto alle 8 del mattino, orario in cui la zona è molto traffica. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti agenti della polizia di stato e della polizia locale di Roma Capitale che indaga sull'incidente e dovrà stabilire le dinamiche del sinistro.