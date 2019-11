La Procura indaga sui conti Ama

A dirimere la diatriba infinita sui 18,3 milioni di crediti vantati da Ama per i servizi funebri e cimiteriali - che il Campidoglio si rifiuta di riconoscere - sarà un consulente tecnico nominato dalla Procura di Roma. I pm di piazzale Clodio tornano a indagare sulla mancata approvazione del bilancio 2017 della municipalizzata dei rifiuti e sullo stallo che ne è derivato. Questa volta si procede per un reato societario: «false comunicazioni sociali», una fattispecie prevista dal codice civile che, alla luce della riforma legislativa del 2015, ha modificato la disciplina del «vecchio» falso in bilancio. A fine agosto i sostituti procuratori Luigia Spinelli e Claudia Terracina avevano chiesto...

