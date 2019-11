Dalla metro esce fumo. Stazione Spagna chiusa per due ore

Disagi per gli utenti della metro A di Roma dove è stata chiusa temporaneamente la Stazione Spagna per fumo nei locali dovuto a un guasto tecnico. «Nessun problema di incendi - chiarisce Atac in una nota - Gli allarmi sono scattati a causa di fumo proveniente dai freni bloccati di un treno guasto trainato al deposito. In relazione a notizie di stampa, che riportano di allarmi antincendio scattati in alcune stazione della linea A, e della chiusura della stazione Spagna, si precisa che non si è verificato alcun incendio nelle stazioni. Gli allarmi sono scattati a causa della presenza di fumo provocato dai freni bloccati di un treno guasto che è stato necessario trainare al deposito per ripristinare velocemente il servizio. Il veicolo si era guastato alla stazione Cornelia. La necessità di movimentarlo ha provocato l’emissione di fumo e il conseguente disservizio». Dopo due ore la stazione Spagna è stata riaperta ed è ripreso il regolare transito dei convogli.