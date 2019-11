Milly Carlucci prende scopa e paletta. In strada contro il degrado di Roma

Milly Carlucci prende scopa e paletta: è ora di ripulire Roma. La conduttrice di "Ballando con le Stelle" ha deciso di prendere posizione e dire basta al degrado in cui versa la Capitale. Su Instagram tv ha pubblicato un video in cui sposa la causa dell'Associazione nazionale costruttori edili e della sua sezione romana per fermare l'incuria e l'abbandono di città e infrastrutture. La Carlucci chiama a raccolta la società civile: "Niente scuse #bloccadegrado". Si parte da Roma, terreno di caccia di topi e cinghiali.

