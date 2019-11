Dopo l'incendio della libreria "La pecora elettrica" un nuovo rogo in un locale di Centocelle. Questa volta a essere colpito è stato il Baraka Bistrot di via dei Ciclamini che qualche giorno fa aveva espresso la propria solidarietà a La Pecora elettrica. Lo stabile di via dei Ciclamini è stato evacuato ma non è stato riscontrato alcun danno strutturale all'edificio. (Foto Nicola Dalla Mura)