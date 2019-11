Soldi in tasca allo steward, tifosi del Celtic denunciati per corruzione

Due dei sette tifosi del Celtic sottoposti a Daspo dalla questura di Roma si sono presentati ai tornelli dello Stadio Olimpico senza documenti. I due hanno prima spintonato gli steward per entrare allo stadio e poi gli hanno messo dei soldi in tasca nel tentativo di corromperli. Sono così stati denunciati per violenza nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi dove si svolgono le manifestazione sportive e tentata corruzione.

In totale sette sostenitori del Celtic sono stati raggiunti dal daspo per la durata di 5 anni. Secondo quanto si è appreso, 4 sono stati trovati ai controlli in possesso di petardi nei vestiti, e per questo anche denunciati, due hanno provato a entrare senza documenti spintonando gli steward e poi cercando di corromperli mettendo dei soldi in tasca. L'ultimo, ubriaco, ha cercato di entrare con il biglietto intestato a un altro e ha offeso i poliziotti.