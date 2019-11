In auto con l'acqua fino alla gola, due coppie salvate a Cecchina

Via della Cecchina, ore 21:45 di ieri. Il RoE (raggruppamento operativo emergenze) della Protezione civile è stato attivato dalla sala operativa di Roma Capitale per mettere in salvo i passeggeri di due auto bloccate dall'acqua piovana. I volontari hanno liberato due anziane a bordo di una Mercedes e una coppia di sposini su una Bmw che aveva l’acqua fino al cruscotto.