Incidente sulla Roma-Fiumincino. Muore ragazza di 20 anni

E' Rebecca Spera, 20 anni di Ostia la vittima dell'incidente avvenuto sull'autostrada A91 "Roma-Fiumicino" al km 14,500. La ragazza viaggiava insieme al fidanzato che si trovava alla guida di una Fiat Punto. Il giovane è rimasto gravemente ferito, mentre per lei non c’è stato nulla da fare. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture causando il decesso di Rebecca, il ferimento del suo fidanzato e di un’altra persona, una donna di 41 anni. Entrambi i feriti sono in codice rosso, uno al S. Camillo, l’altra al S. Eugenio. Rebecca aveva frequentato l’ITC Paolo Toscanelli di Ostia.