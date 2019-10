Atac e piazza Malatesta. Tutti gli scivoloni web della Raggi

Due scivoloni consecutivi in poche ore, scivoloni di quelli che la rete non perdona: Virginia Raggi e il suo social media manager dovrebbero conoscere meglio la città e le aziende controllate dal Comune di Roma.

Ieri, nell’annunciare la decima presentazione dei bus turchi a piazza Roberto Malatesta, la Raggi la colloca a Tor Pignattara. Ovviamente, non è così: può essere il Pigneto o il Prenestino. Ma certo non è Tor Pignattara, piuttosto distante da piazza Malatesta.

Domani alle ore 10.00 saremo a Tor Pignattara, in Piazza Roberto Malatesta, per presentare i nuovi autobus in servizio sul territorio. La flotta aumenta! + Bus X Roma pic.twitter.com/I7w1xTCVrj October 29, 2019

E, sempre ieri, nel commentare il danneggiamento di un tram da parte di uno sconosciuto a Casaletto, il Sindaco di Roma, il capo della città, sbaglia clamorosamente la citazione e invece di inserire nel suo tweet l’account di Atac (@infoatac) tagga quello sbagliato, @atac, dimostrando così tutta la perizia del mondo capitolino pentastellato in materia.

Poche ore fa un vandalo ha danneggiato un mezzo @Atac. Ha distrutto tutti i finestrini del tram 8 al capolinea di Casaletto ed è fuggito. Queste immagini fanno rabbia. E' inaccettabile. Avviate le indagini per trovare e punire il responsabile. pic.twitter.com/t10wBj9YRE — Virginia Raggi (@virginiaraggi) October 29, 2019

Per la cronaca, l’account @Atac corrisponde all’Atlanta Together Against Crime, profilo della città statunitense di Atlanta di lotta al crimine. Fra le più divertenti risposte la verdoniana citazione “Ho sempre ritenuto l’account taggato dalla sindaca quello appartenente a “Associazione Teologica Amici Cristo”! ” di @lorenzomartini