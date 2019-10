Sciopero generale, venerdì da incubo. Romani, oggi è meglio stare a casa

I 30 mila lavoratori delle aziende partecipate di Roma Capitale oggi scendono in piazza compatti per lo sciopero generale indetto dai sindacati confederali Cgil, Cisl, Uil, e per la città è caos totale. Per i mezzi pubblici l’agitazione delle principali sigle (Sgb-Cub, SI Cobas, Usi Ait), interesserà sia la rete Atac che i bus periferici della Roma Tpl. Saranno rispettate le fasce di garanzia, da inizio servizio alle 08,30 e dalle 17 alle 20. La mobilitazione impatterà pure sulla raccolta dei rifiuti. A tal proposito l’Ama lancia un appello «al senso civico e alla collaborazione di tutti i romani affinché si eviti il conferimento delle varie frazioni di rifiuto per non sovraccaricare le postazioni di cassonetti stradali». Nemmeno le scuole rimarranno escluse dai disagi; persino nei musei potrebbero verificarsi parziali chiusure. A far esplodere la miccia, prima l’annuncio della sindaca Virginia Raggi di liquidare Roma Metropolitane...

