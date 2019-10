Sono stati i genitori a denunciare uno dei due fermati

Sono stati entrambi genitori, mamma e papà di Valerio Del Grosso, a denunciare il figlio, uno dei due 21enni fermati nell'ambito delle indagini per l'omicidio del 24enne ucciso mercoledì sera davanti al pub John Cabot all'incrocio di via Mommsen, ritrovo dei ragazzi del quartiere Appio Latino. I genitori si sono presentati spontaneamente ieri sera al commissariato di San Basilio. Poi i ragazzi sono stati presi, uno in una casa nelle disponibilità e un'altro in un residence. Sono indagati per omicidio e rapina.