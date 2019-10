Ancora un venerdì nero. Ma per i bus lo stop è solo di 4 ore

Il venerdì nero di Roma e dell’Amministrazione Raggi è alle porte: lo sciopero generale proclamato dai sindacati potrebbe comportare l’astensione dal lavoro dei dipendenti della galassia delle società partecipate e controllate dal Comune. Ci sono le due più impattanti sulla città, Ama e Atac.

Per i trasporti, venerdì sono previsti due scioperi: uno per l’intera giornate e l’altro di 4 ore, dalle 20 a fine servizio. Per l’intera giornata - saranno rispettate le fasce di garanzia fino alle 8.30 la mattina e dalle 20 fino a fine servizio - l’agitazione dei lavoratori è stata proclamata dai sindacati Sgb-Cub, Si Cobas, Usi Ait e interesserà sia la rete Atac che i bus periferici della Roma Tpl. Lo sciopero di 4 ore, invece, è proclamato...

