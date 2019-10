Al Tmb arriva Salvini ma l'Ama lo lascia alla porta

Nuovo capitolo nel duello a distanza tra il leader della Lega, Matteo Salvini,. Il senatore si è presentato all'impianto Ama di Rocca Cencia per un sopralluogo ma non gli è stato consentito di entrare. Salvini allora si è rivolto al prefetto: "Caro prefetto, questa mattina è accaduto, a mio avviso, un fatto gravissimo: è stato negato a me e a un gruppo di consiglieri regionali e comunali l'accesso all'impianto pubblico dell'Ama di Rocca Cencia a Roma impedendo così il mio diritto-dovere di controllo e verifica", si legge nella lettera che questa mattina il segretario della Lega ha inviato a Gerarda Pantalone. "Mi auguro- prosegue- che tu possa verificare la regolarità di questo assurdo divieto che mi è stato imposto contando quanto prima di poter visitare questo impianto dell'Ama".

Salvini ha documentato la vicenda con video e post sui social. ''Nemmeno in due possiamo entrare, a bordo di una vostra macchina?", chiede Salvini in diretta Facebook. ''Mi dispiace, non è possibile entrare'', gli risponde uno degli addetti all'impianto Ama . ''Grande Matteo, vieni con noi!'', gridano da dentro alcuni dipendenti. E lui scherza: ''Come faccio, con un deltaplano?''. ''Sono entrato in carceri di massima sicurezza a visitare i mafiosi, in depositi di ogni genere, è la prima volta che non mi fanno vedere la monnezza - dice Salvini -. Non è che siamo a Fort Knox, siamo a Rocca Cencia...''.

"Ragazzi, respinti ma con perdite, la prossima volta ci paracadutiamo all'interno dell'impianto...". Salvini ha detto che non lo hanno fatto entrare per visitare lo stabilimento della società che gestisce la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti romani. Il leader della Lega promette battaglia e assicura che tornerà, ma stavolta per entrare nello stabilimento. E lo stesso farà anche per lo stadio Flaminio: ''Ci hanno scritto che non possiamo entrare nemmeno allo stadio Flaminio, che è chiuso perchè non è sicuro, ma non hanno capito che io sono testone. Quindi, ci rivediamo qui, entriamo qua e poi entriamo anche allo stadio...".

"Io visito carceri, discariche, impianti, cantieri: è la prima volta che non mi fanno entrare, e in un momento di emergenza come questo. Mi sembra una scelta molto strana da parte del nuovo amministratore delegato, la cui competenza sui rifiuti è pari a quella di un signore qualsiasi che passa qui fuori passeggiando". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, che questa mattina ha provato ad entrare nel Tmb di Rocca Cencia. "Siamo qui perché ci hanno invitato i lavoratori - ha aggiunto - come senatore della Repubblica vengo a visitare questo impianto che a detta di molti è vicino al collasso. La settimana scorsa sono stato al deposito Atac di Tor Pagnotta, dove c'e' una situazione ingestibile. Sui rifiuti non c'e' molto altro da aggiungere, ci sono dei dati drammatici per una corresponsabilita' tra Comune e Regione, tra Raggi e Zingaretti. Come tutto il resto del mondo sviluppato, visto che a Copenaghen sugli impianti ci sciano anche sopra, Roma e Lazio si dovrebbero dare un piano di smaltimento e valorizzazione dei rifiuti a impatto zero. Si aggiunga la carenza di personale in Ama e il fatto che Raggi è riuscita a cambiare 6 cda in 3 anni ed ecco che siamo al collasso. Questo impianto - ha concluso - si e' fermato e siamo in perenne emergenza".