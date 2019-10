Chiusa la corsia centrale della Cristoforo Colombo, traffico in tilt all'Eur

I lavori per la rimozione di un palo pericolante causano la congestione del traffico in zona Eur. "E' chiusa la corsia centrale della Cristoforo Colombo in direzione Ostia altezza Piazzale dell'Agricoltura - informano su Twitter la Polizia di Roma Capitale e Roma Mobilità - per la rimozione di un palo pericolante. Traffico rallentato". Le auto in transito sono deviate verso Via delle Tre Fontane.