Si apre voragine in zona Vaticano. Caos traffico sul lungotevere

Una voragine si è aperta questa mattina alle 10 via San Pio X a Roma, nella zona di San Pietro nel tratto vicino a via della Conciliazione. Sul posto è intervenuta una squadra del comando dei vigili del fuoco di Roma. A causare la voragine la rottura di una condotta delle acque nere. A scopo precauzionale la strada è stata chiusa al passaggio veicolare nei due sensi di marcia, lasciando il transito a quello pedonale. Il traffico sul lungotevere è andato in tilt, con pesanti ripercussioni sia in direzione Trastevere che verso Prati.