Incendio all'ospedale Santo Spirito per una sigaretta

Va a fuoco un materasso a Psichiatria, fiamme e paura all'ospedale Santo Spirito di Roma. Incendio nel nosocomio a due passi dal Vaticano, dove dalle ore 18.55, in lungotevere in Sassia 3, per un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di Psichiatria, stanno ancora lavorando due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma, intervenute in pochissimi minuti, con supporto di autoscala e autobotte e nucleo NBCR. L'intervento è ancora in corso.

Al momento non ci sono feriti o persone intossicate dal fumo probabilmente sprigionato da un materasso, forse per una sigaretta accesa. Il reparto di psichiatria, al momento è stato interdetto, i pazienti evacuati e portati in salvo. Aggiornamenti in corso.