Pauroso incidente sul Muro Torto. Ventinovenne gravissimo

Pauroso e spettacolare incidente sul Muro Torto oggi verso le 18 che ha coinvolto due autovetture. Una di esse si è cappottata e il conducente, un giovane di 29 anni, è stato ricoverato in codice rosso ma non è in pericolo di vita. Il ragazzo, classe 1990, rimasto incastrato tra le lamiere, è stato estratto dall'auto dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche le pattuglie della Polizia di Roma Capitale del II Gruppo Parioli agli ordini della dottoressa Scafati. Il Muro Torto è stato chiuso e il traffico è rimasto bloccato per molto tempo, mandando in tilt la zona di Villa Borghese e piazza del Popolo.