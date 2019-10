Pupi Avati diventa sponsor di pane e salame

Eterna giovinezza per Pupi Avati. Il regista, che ha pronto un nuovo film da dedicare alla figura di Dante Alighieri, non dimentica di promuovere pane e salame. Al "Museo Explora" di via Flaminia è stato protagonista, insieme alla neo miss Italia Carolina Stramare, della campagna per promuovere la classica merenda all’italiana nata in collaborazione tra il Mipaaft e il consorzio Cacciatore Italiano Dop.