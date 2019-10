Auto si ribalta. Muore un 21enne. Altri 4 ragazzi feriti

Un ragazzo di 21 anni è morto a Roma, la notte scorsa, sulla via Cristoforo Colombo, nel quartiere Eur, a causa di un incidente stradale. Feriti lievemente altri quattro giovani. L'automobile, con a bordo cinque persone (tra i 20 e i 22 anni), tre ragazze e due ragazzi, si è ribaltata all’altezza del civico 581. Per il 21enne, che sedeva sul sedile posteriore della vettura, non c’è stato nulla da fare. I feriti sono stati invece trasportati in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo Monteverde. Le cause dell’incidente non sono ancora state appurate. Secondo la Municipale in quel tratto di Colombo "non sono presenti buche o avvallamenti". Il corpo del ragazzo è stato portato al policlinico Tor Vergata.