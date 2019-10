Pestati e rapinati, notte di terrore per Lorella Boccia e Niccolò Presta

Lorella Boccia, ex ballerina del talent "Amici" e il marito, Niccolò Presta, figlio del manager tv Lucio Presta, sono stati aggrediti con un coltello e derubati questa notte a Roma. È stata la stessa Boccia a raccontare l’accaduto su Instagram postando i segni della colluttazione sul suo volto e su quello del marito: “Ci avete derubati e come se non bastasse ci avete deriso e aggredito. Siete uomini di m**** e tali rimarrete".