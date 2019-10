Raggi incapace di gestire Roma. Raccogliamo 100 mila firme per farla dimettere

Matteo Salvini scatenato contro la sindaca Virginia Raggi. Il leader della Lega va giù duro, attacca senza mezzi termini la gestione fallimentare dei rifiuti urbani, e si dice pronto lanciare una raccolta di firme per far dimettere il primo cittadino. "Oggi l'Ordine dei medici del Lazio denuncia il rischio di un'emergenza sanitaria se non arriva una soluzione immediata per i rifiuti. Scuole, ospedali e ogni altro luogo pubblico sono zone a rischio. Mentre migliaia di ragazzi scendono in piazza per difendere l'ambiente, Roma è ostaggio di una incapace. Pronti a raccogliere 100.000 firme per le dimissioni della Raggi. Non se ne può piu'" ha sparato il leader leghista.