"ComprArtigiano", ecco il primo store made in Italy

È il primo ma potrebbero presto riempire tutta Italia. Almeno questo è l'obiettivo di "ComprArtigiano", un marchio (Confartigianato) e uno store aperto da pochissimo che promette di stupire romani e turisti perché venderà, ma soprattutto farà assaggiare, tutto cibo 100 per cento made in Italy. Ieri il taglio del nastro ufficiale alla presenza, tra gli altri, dell'assessore al commercio Carlo Cafarotti e della Presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi.

La location, azzeccatissima perché si trova in viale Giulio Cesare a ridosso della fermata della metropolitana, si presta sì alla vendita ma soprattutto alla presentazione dei prodotti tipici regionali e alla loro preparazione. Su quella strada, ogni giorno, ci passano almeno 30 mila persone. Nel locale dove all'ingresso spunta il logo ComprArtigiano che lo renderà subito riconoscibile c'è un bar dove il personale è preparato a consigliare prima di tutto (anche in inglese, si intende), la cucina a vista, una sala dove sono esposti i prodotti e un'altra saletta interna dove far sedere i clienti per gustare il piatto del giorno, naturalmente espresso. Il concetto del nuovo negozio è: entra, assaggia e poi se ti va compri. E se il problema è dove mettere quello che hai appena acquistato niente paura, si va sulla app e si ordina e il tutto viene spedito direttamente a casa, ovunque si trovi l'acquirente, anche all'estero. "Con ComprArtigiano – sottolinea il Presidente di Confartigianato Giorgio Merletti – la nostra Confederazione intende valorizzare e proporre ai consumatori di tutto il mondo l’Italia del buon cibo, rappresentata dai prodotti artigiani che sono un piacere per il palato e che generano occupazione, reddito e ricchezza per il nostro Paese. Nel settore alimentare operano 89 mila aziende artigiane con 156 mila addetti. Nell’ultimo anno l’Italia ha esportato prodotti alimentari per un valore di 35,3 miliardi e l’occupazione del settore, negli ultimi cinque anni, è cresciuta del 12,9 per cento”. Non è un caso se proprio il food è il primo settore che continua a registrare segni positivi in termini di numero di aziende e di fatturato. “Esempi come questo sono da incoraggiare - dice Cafarotti - perché seguono la linea della qualità”. Sulla stessa direzione la Presidente Alfonsi: "Lo store qualifica il commercio di questa città ed è proprio quello che vorremmo nel centro storico".

In occasione della inaugurazione del negozio di viale Giulio Cesare è stata presentata anche la nuova Confartigianato Roma. “Siamo orgogliosi che ComprArtigiano parta dalla nostra città - commenta William Proietti, neo Presidente di Confartigianato Roma – è un'iniziativa che illustra perfettamente quella che è la nostra volontà: costruire un'associazione che abbia un rapporto diretto con il tessuto produttivo artigiano a livello locale, in cui gli elementi fondanti siano il territorio e i mestieri di Roma e Provincia”.