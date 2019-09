Roma dichiara l'emergenza climatica e ambientale

L’assemblea capitolina con il voto un’unanime di 40 consiglieri dichiara l’ emergenza climatica e ambientale. «Bisogna agire con urgenza per contrastare i cambiamenti climatici in tutto il mondo» scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. L’ Assemblea Capitolina, aggiunge la Raggi, «ha appena approvato all’unanimità una mozione, presentata dal gruppo M5S in Campidoglio e condivisa da tutte le forze politiche, che chiede alla nostra amministrazione di farsi portavoce presso il governo e il Parlamento affinché vengano messe al centro della politica nazionale tutte le azioni possibili per contrastare l’ emergenza climatica e ambientale». «Ringrazio i consiglieri del MoVimento 5 Stelle Roma che si sono impegnati per questa mozione. Occorre l’impegno di tutti per salvare il nostro futuro e Roma è pronta a fare la sua parte» conclude la sindaca.

«Grazie all’assemblea capitolina e alla Sindaca di Roma per questo voto unanime alla vigilia proprio del Climate Strike di domani» commenta Alfonso Pecoraro Scanio, ex ministro dell’Ambiente e promotore della petizione #emergenzaClimaItalia su Change con oltre 100 000 firmatari, oggi nei banchi della sala Giulio Cesare dove prima del voto hanno preso la parola i rappresentanti della petizione e quelli dei friday for Future. «Da luglio abbiamo lavorato con il presidente della commissione ambiente Daniele Diaco e con i vari gruppi per ottenere questo risultato. Grazie da parte degli oltre 100 000 firmatari della petizione su Change e ora attendiamo dal Comune gli atti conseguenti e l’osservatorio previsti dalla mozione approvata oggi» aggiunge Pecoraro Scanio. «Questa è anche una sfida a Conte e al Parlamento che sono i destinatari della petizione #emergenzaClimaItalia. Occorre agire subito e con coraggio e equità» conclude.