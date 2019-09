Ennesimo autobus in fiamme. Stavolta a Tor Bella Monaca

Ennesimo autobus in fiamme a Roma. Sono in corso accertamenti per individuare le cause di un incendio che ha distrutto il mezzo che era in servizio sulla linea 20 lungo via Anderloni a Tor Bella Monaca. Intorno alle 13 si è verificato un guasto che ha provocato il fermo della vettura. In base a una prima ricostruzione il bus si sarebbe incendiato, dopo circa un’ora, mentre era spento in attesa di essere rimorchiato.