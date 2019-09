Il nuovo Rainbow MagicLand brinda con la festa della birra

Sabato 28 settembre e sabato 5 ottobre al Nuovo Rainbow MagicLand è in arrivo la Country Beer Fest. Due serate di musica country, spettacoli dal vivo, giochi e animazione per i più piccoli e per tutta la famiglia e, naturalmente, tanti stand gastronomici e fiumi di birra artigianale per soddisfare qualsiasi palato.

Durante le due serate, a partire dalle 18.00, chi visiterà la Capitale del Divertimento troverà musica live, un vecchio saloon con ballerine di Can Can, animazione e balli country, bellissime coreografie di line dance con la partecipazione delle migliori scuole di ballo, esibizioni con fruste e asce, tende indiane e tanto intrattenimento per grandi e piccini. Come nella migliore tradizione americana, tutti i cow-boy presenti si scateneranno in pista agitando cappello e speroni.

L’offerta gastronomica sarà da leccarsi i baffi: hamburger gourmet, fritti italiani, panini farciti, pizza cotta a legna, fish&chips, wurstel con crauti e pretzel bavaresi e tante altre ghiottonerie ovviamente accompagnate da una ricca selezione di birre artigianali. Dunque, armatevi di cappelli, camicie country, stivali vintage e partecipate all’imperdibile festa della birra dal sapore western! Un'occasione unica per vivere tutte le attrazioni originali del Parco Divertimenti più grande del Centro – Sud Italia.(Biglietto evento serale + Parco a soli € 9.90 a partire dalle ore 18 Per tutte le informazioni e il calendario consultare il sito www.magicland.it)