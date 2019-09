Ragazza finisce in un fosso e muore. Il fidanzato ascolta tutto

Era al telefono con la fidanzata che stava guidando da Ostia in direzione di Roma. Poi un forte rumore e la comunicazione che cade. Il ragazzo chiama il 112 e grazie al Gps del telefono della fidanzata viene rintracciata la sua Fiat 500 in un fosso a Mezzo Cammino, sulla complanare della Cristoforo Colombo. All'interno il corpo senza vita di C.O. , 28 anni. Il tragico incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. Residente all'Eur, la giovane stava rincasando dopo una serata passata a Ostia, dove risiede il fidanzato.

A intervenire sul posto, nella zona di Mezzocammino, altezza via Armando Brasini, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, Gruppo XI Marconi.