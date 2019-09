Metro da incubo, nel weekend mezza linea B chiusa per lavori

Weekend senza metro sul buona parte della linea B. Oltre alle chiusure a partire dalle 21 per lavori di manutenzione, domani e dopodomani - sabato 21 e domenica 22 settembre - l'Atac chiuderà la tratta Castro Pretorio-Laurentina per l'intera giornata. Si tratta della primo di diversi fine settimana senza treni per consentire lavori di manutenzione.

"Tutti i giorni, la circolazione nella tratta Castro Pretorio-Laurentina terminerà alle ore 21, momento in cui partiranno gli ultimi treni che effettuano le corse complete dai capolinea: Ionio/Rebibbia-Laurentina e viceversa. Poi i treni saranno sostituiti dalla linea di bus sostitutiva denominata MB. Il servizio nella tratta Castro Pretorio-Rebibbia e Castro Pretorio-Ionio resterà regolare - fa sapere Roma Mobilità - Nelle giornate 21, 22, 28, 29 settembre e 5, 6, 12, 13, 26, 27 ottobre, la circolazione nella tratta Castro Pretorio-Laurentina sarà interrotta per l'intera giornata e i treno sostituiti dalla linea bus MB. La circolazione sulle tratte Castro Pretorio-Rebibbia e Castro Pretorio-Ionio resterà regolare. Invariato l’orario di servizio: dalla domenica al giovedì 5.30-23.30; al venerdì e al sabato 5.30-1.30".