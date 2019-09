Capitale flambé: ogni giorno a fuoco due cassonetti

L’ultimo episodio è di venerdì scorso, in zona Montesacro e Città Giardino. Un secchione e due campane per il vetro bruciati in piazza Briori, un contenitore dell’Ama e un motorino incendiati in via Monte Maloia, un altro cassonetto e un altro due ruote in via Monte Trincello. Sui fatti indagano i carabinieri del Nucleo operativo di Montesacro e i militari di Città Giardino. Dall’inizio dell’anno ad oggi sono stati circa 320 i cassonetti stradali Ama da 2.400 litri arsi e resi non fruibili, con punte di oltre 120 in VII municipio. Nell’intero 2018 erano stati oltre 500, quindi se la «tendenza» prosegue allo stesso ritmo...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI