Ancora uno sfregio al carabiniere

Si sono difesi dicendo di aver reagito, aggredendo il vice brigadiere Mario Cerciello Rega e il collega Andrea Varriale, pensando che fossero pusher amici di Sergio Brugiatelli, arrivati lì con l’intenzione di «vendicare» il furto del suo zaino. In realtà, i due ragazzi americani avevano intuito che quelli che si erano presentati all’appuntamento in via Gioacchino Belli erano due esponenti delle forze dell’ordine. Nuovi (e in parte ancora segreti) elementi probatori raccolti dagli inquirenti, dimostrerebbero che Christian Gabriel Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder erano ben consci di tendere un agguato a due carabinieri. Dalle telecamere della zona nei pressi dell’hotel Meridien (dove alloggiavano i due turisti statunitensi) si vedono alcune sequenze fondamentali di quella notte di sangue del 26 luglio scorso. «Dalle ore 03,02 alle ore 03,14 - si legge in un’informativa del nucleo investigativo di via In Selci - come segnalato dal Gps della radio portatile, la pattuglia (di Cerciello e Varriale, ndr) percorre le strade della zona alla ricerca del luogo indicato per l’appuntamento, che Brugiatelli non riusciva a comprendere ove sarebbe avvenuto, come dimostrato dal file audio relativo al colloquio telefonico intercorso con Natale, già registrato dal vice brigadiere Cerciello Rega. Evidentemente, il passaggio dell’auto con a bordo i due militari e Brugiatelli non era passata inosservata a Natale e ad Elder, che per timore di essere visti si erano nascosti dietro ad una macchina parcheggiata». In quella circostanza, dalle immagini si vede chiaramente passare l’auto dei carabinieri dalla strada dove si trovano i due ragazzi di San Francisco. Natale se ne accorge, la riconosce e fa un gesto all’amico, indicandogli di acquattarsi, perché quella che arriva è la macchina che stanno aspettando...

