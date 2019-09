Via Ardeatina, brucia capannone e il fumo oscura i palazzi

Incendio di un grande capannone ieri pomeriggio all’altezza del km 37 e 600 di via Ardeatina, nel comune di Ardea, all’altezza di via delle Salzare. Sul posto i vigili del fuoco. Al momento, secondo quanto si apprende, non risultano persone ferite. Forti ripercussioni sul traffico che ha subito rallentamenti nelle zone limitrofe. Una densa nube di fumo nero si è levata nell’aria ed ha avvolto le palazzine oscurando il cielo fino a Tor San Lorenzo. Ancora accertamenti sulle cause dell’incendio. Sul posto anche volontari della protezione civile.