Cade in acqua dal materassino. Scompare nel lago di Castel Gandolfo

Un 33enne è scomparso nel lago di Castel Gandolfo, ai Castelli Romani. Il giovane, secondo quanto si apprende, stava a circa 150 metri dalla riva su un materassino quando i bagnanti l’hanno visto cadere in acqua e non riemergere più. In corso ricerche da parte della polizia e dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Sul posto anche il 118.